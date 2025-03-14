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İŞKUR'dan İşsizlere Yapay Zeka Destekli Profil Analizi

İŞKUR, işsizlerin profillerini yapay zeka yardımıyla analiz ederek 6 aydan uzun süre işsiz kalma risklerini sınıflandırıyor. Böylece kişiye özel danışmanlık sağlanacak.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 14 Mart 2025 14:35, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 14:36
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İŞKUR'dan İşsizlere Yapay Zeka Destekli Profil Analizi

İŞKUR, kayıtlı işsizlerin yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi 27 değişkeni dikkate alarak profilini çıkartacak. Bu sistemle, işsizlik süresine göre risk grupları belirlenecek ve işsizlerin daha hızlı iş bulabilmesi için çözümler sunulacak.

Yapay Zeka ile Risk Analizi

Profil Temelli Danışmanlık Sistemi kapsamında, İŞKUR kayıtlı işsizlerin 6 aydan uzun süre işsiz kalma riskleri yapay zeka yardımıyla sınıflandırılacak.

İŞKUR'a Kayıtlı İşsizlerin Profili Çıkarılacak

İŞKUR, kuruma kayıtlı iş arayanlar için 27 değişken üzerinden modelleme çalışması yaparak profil oluşturacak. Bu değişkenler arasında yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalıştığı firma sayısı, kurs/programlardan yararlanma, sosyal yardım alma ve iş arama istekliliği yer alıyor.

İşsiz Kalma Süresine Göre Gruplandırma

Kurum hizmeti alanların ve aktif statüde iş arayanların 6 aydan uzun süre işsiz kalma riskleri yapay zeka modeli kullanılarak hesaplanacak. Oluşturulan risk profillemesiyle iş arayanlar "düşük", "orta" ve "yüksek" olmak üzere üç grupta sınıflandırılacak.Böylece işsizlerin bulundukları risk grubuna göre bireysel eylem planı hazırlanarak kişiye özgü danışmanlık hizmetinin sunulması hedefleniyor.

Geleceğin Mesleklerinde İŞKUR'dan Destek

Teknoloji ve dijitalleşme alanlarında istihdamı artırıcı programlara da ağırlık veren İŞKUR, dijital ve yeşil dönüşüm (ikiz dönüşüm) kapsamında aktif işgücü programlarına odaklanmayı sürdürüyor. İşverenlerin iş gücü ihtiyaçlarının daha verimli karşılanması için işgücü piyasası analizlerini derinleştiren Kurum, geleceğin meslekleri olarak öngörülen siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde işbaşı eğitim programlarına devam ediyor.Geleceğin mesleklerine yönelik işbaşı eğitim programlarını 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için 9 aya kadar uzatan İŞKUR, buradaki katılımcılara 2025 yılı için günlük 1105 lira cep harçlığı ödüyor.


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