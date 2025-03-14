Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Güncellendi
ÖSYM, yabancı dil sınavlarının eşdeğerliklerini içeren dokümanı güncelledi. Yeni doküman 11 Mart 2025'ten itibaren geçerli olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mart 2025 14:48, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 14:49
6114 sayılı Kanunun 7. maddesinin 6. fıkrası gereğince hazırlanan Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı güncellenmiştir.
Yeni Dokümanın Geçerlilik Tarihi
11.03.2025 tarihinden itibaren geçerli olan Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı'na aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI