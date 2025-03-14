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İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul'da çarşamba gecesi ve perşembe günü kar yağışı bekleniyor. AKOM, soğuk hava dalgası ve lodos fırtınası konusunda uyardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 14:50, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 15:02
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İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedilen açıklamada, "19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor." ifadelerine yer verildi. İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Mart Sonu ve Ramazan Bayramı Haftası Hava Durumu

Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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