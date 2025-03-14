Karaman Belediyesi: Şebeke Suyu Kontrol Ediliyor
Karaman'da su kaynaklarındaki kirlilik ve kuraklık sorunu, belediyenin açıklamalarıyla gündemde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 15:13, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 15:50
Karaman Belediyesi, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmesine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Belediye, suların düzenli olarak kontrol edildiğini vurguladı.
Şebeke Suyunun Kontrolü Nasıl Yapılıyor?
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şebeke suyunun her gün farklı noktalardan alınan numunelerle kontrol edildiği belirtildi. Laboratuvar analizleri