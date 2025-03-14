Karaman Belediyesi: Şebeke Suyu Kontrol Ediliyor

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, şebeke suyunun her gün farklı noktalardan alınan numunelerle kontrol edildiği belirtildi. Laboratuvar analizleri

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