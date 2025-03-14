Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyeye İnceleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak 2025 tarihinde boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belediye yönetimi hakkında soruşturma izni verildi.

İçişleri Bakanlığı İnceleme Raporu ve Sonuçları

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettişi, yaptığı inceleme sonucunda Yüksekova Belediyesi'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini ortaya koydu.

İnceleme Sonucu Ortaya Çıkan İhmaller

Belediye, hayvan bakımevi kurma ve sahipsiz hayvanlara bakım sağlama yükümlülüğünü yerine getirmedi.

Hayvan bakımevi için ayrılması gereken bütçe payı tam olarak ayrılmadı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişikliklere uygun düzenlemeler yapılmadı.

Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlardan CİMER'e 5 kez şikayet geldi, 4 mahalle muhtarı tedbir talep etti ancak belediye yönetimi önlem almadı.

Bu rapor doğrultusunda Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclis Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eslem kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.