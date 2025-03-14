Bakan Ersoy, restore edilen Şehzade Korkut Camii'nde incelemelerde bulundu

Ersoy, camide kılınan Cuma namazının ardından basın mensuplarına yapının tarihi, restorasyon süreci ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Oldukça eski bir tarihe sahip caminin milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda kilise olarak inşa edildiğini anlatan Ersoy, 1480 ila 1530'lu yıllarda Şehzade Korkut tarafından camiye dönüştürüldüğünü söyledi.

Camide geçmiş zamanlarda farklı dönemlerde 6 kez restorasyon ve ilave inşaatlar yapıldığını aktaran Ersoy, bu nedenle çok zorlu bir restorasyon süreci geçirdiğini dile getirdi.

- "Çok nadide bir eseri tekrar kazandırmış olduk"

Caminin farklı katmanlarda, farklı kalıntıları da içerdiğini belirten Ersoy, "Hem bahçesinde hem binada bulunan 1300'den fazla taş çıkarılarak katologlandı, numaralandırıldı. Bilim adamlarının yaptığı uzun çalışmalar ve uygulamalar sonrasında tekrar olması gerektiği yere her taş tekrar monte edilerek caminin restorasyonu meşakkatli bir süreçten sonra tamamlandı." diye konuştu.

Yapının 1896'da bir yangın felaketiyle karşılaştığını da anımsatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 126 yıl boyunca ihmal edilen bir süreç vardı. Ama 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Valilikle beraber koordineli bir şekilde buranın restorasyon çalışmasına başladı ve tamamladı. Artık hem ibadete, hem de ziyarete açılmış oldu. Yabancı turistlerin de çok ilgisini çeken, çok nadide bir eseri tekrar kazandırmış olduk."