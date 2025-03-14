Türkiye'nin en sıcak ili: 32 derece ile rekor kırıldı
Zonguldak'ta sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Devrek'te sıcaklık 32 dereceyi buldu, vatandaşlar sahillerde serinliyor ve yazın keyfini çıkarıyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 15:58, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 17:16
Zonguldak, dün 32 derece ile yine Türkiye'nin en sıcak yeri oldu. Önceki gün kentin Devrek ilçesinde hava sıcaklığı 31,4 derece ölçülmüştü. Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası Zonguldak'ta yoğun olarak hissedildi.
Devrek'te Sıcaklık Rekor Kırdı
Önceki gün ve dün, Türkiye'nin en sıcak yeri Zonguldak'ın Devrek ilçesi oldu. Devrek'te hava sıcaklığı 12 Mart'ta 31,4, dün ise 32 derece ölçüldü. Bugün de kentte sıcak hava etkisini sürdürdü.
Vatandaşlar Sıcak Havanın Keyfini Çıkardı
Vatandaşlar sahillerde sıcak havanın keyfini çıkardı. Kimisi kısa kollu elbise giyerken kimisi de ince kıyafetler tercih etti. Kentte sıcaklıklar zaman zaman 30 dereceye yaklaşırken, gölgelerde 20 derecelere kadar geriledi.
Dilay Öztürk'ün Görüşleri
Burası çok soğuktu. Bayağı 2 hafta falan da kar kaldı. Yazın gelmesi hepimize neşe kattı. Eğleniyoruz, havanın tadını çıkarıyoruz. Mutluluk getirdi aslında, bu kıştan sonra. Güzel gidiyor şu an.
Ceren Yaman'ın Görüşleri
Havaların ısınması bence çok güzel. Arkadaşımla havanın tadını çıkarıyoruz. Güzel, dolaşıyoruz geziyoruz eğleniyoruz. Çok iyi oldu havaların ısınması. Oruç falan zorluyor ama havaların ısınması daha iyi oldu.
(DHA) FOTOĞRAFLI