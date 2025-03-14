Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

Ülke genelinde 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 10-15 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Son verilere göre, yurt genelinde 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar'dan gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava, 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak.

Ankara, Bolu ve Erzurum'da Eksi Dereceler Görülecek

Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde en düşük hava sıcaklıkları, Ankara, Bolu ve Erzurum'da eksi 4, Konya'da eksi 3 derece olacak. Termometreler İstanbul'da 2, İzmir, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır'da 3, Antalya'da ise 6 dereceyi gösterecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte tarımsal faaliyetlerin olduğu bölgelerde zirai don meydana gelebileceği uyarısı yaptı. Ani hava olaylarına karşı Meteoroloji'nin uyarılarının takip edilmesi tavsiye edildi.