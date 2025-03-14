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Muğla'da Termik Santral Gerginliği: Başkan Aras'a baret fırlattılar

Muğla'da termik santral ruhsatının iptali sendika üyeleri ile Belediye Başkanı Aras arasında tartışmaya yol açtı. İşçiler baretlerini fırlattı, bir kadın gazeteci saldırıya uğradı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 18:04, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 18:04
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Muğla'da Termik Santral Gerginliği: Başkan Aras'a baret fırlattılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı. Aras ve sendika üyelerinin yaptığı toplantıda işçiler kürsüye baretlerini fırlattı, bir kadın gazeteci de saldırıya uğradı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile sendika üyesi işçiler arasında gerginlik yaşandı. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) üyeleri, Başkan Ahmet Aras'tan görüşme talebinde bulundu. Grup kalabalık gelince görüşme Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

Termik Santral Ruhsat İptali Sonrası Gerginlik

Yatağan'da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, Biz kardeşiz diyerek salondan ayrıldı.

Gazeteciye Saldırı

Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural'a yapılan saldırıyı kınadı. (DHA) FOTOĞRAF

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