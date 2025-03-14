Okulda yediği yemekten rahatsızlanan öğretmen ve öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Sancaktepe'de özel okulda yedikleri öğle yemeğinden rahatsızlanan öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mart 2025 19:17, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 19:28
Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki özel okulun yemekhanesinde öğle yemeği yedikten sonra öğrenci ve öğretmenlerin arasında bulunduğu 35 kişi rahatsızlandı.
Bu kişilerden bulantı ve kusma şikayetiyle çevre hastanelere kaldırılan 9 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.