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12 İlde Sahte Medyum Operasyonu: 28 Gözaltı

Sakarya merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medyada sahte medyumluk yaparak 87 milyon TL dolandıran 28 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mart 2025 21:25, Son Güncelleme : 14 Mart 2025 21:26
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12 İlde Sahte Medyum Operasyonu: 28 Gözaltı

SAKARYA merkezli 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle iletişime geçtikleri kişileri 87 milyon TL dolandıran 28 şüpheli, gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir'de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Sosyal Medya Üzerinden Dolandırıcılık Yöntemleri

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Adli Süreç ve Operasyon Genişletme İhtimali

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi. (DHA) Haber: İsa ÇİCEK /ADAPAZARI (DHA)

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