Bakan Işıkhan: Türkiye'nin Şefkat Eli 7 Kıtada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen ev sahipliğinde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca (İHH) düzenlenen "Minik Kalplerde Umudu Yaşat" iftar programına katıldı.

Ramazan Ayının Önemi

Ramazan ayının İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyen Işıkhan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Bakan Işıkhan, ramazan ayının birlik ve beraberliğin güçlendiği, dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, paylaşmanın en fazla anlam kazandığı zaman olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bizler, büyük bir medeniyetin, köklü bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca zor zamanlarda nasıl birbirimize kenetlendiysek, nasıl omuz omuza verdiysek, bugün de aynı ruhla bir ve beraberiz. Ramazan bize, sabrı, paylaşmayı, kardeşliği ve affetmeyi öğretir, bizi birbirimize yakınlaştırır, gönüllerimizi birleştirir, dualarımızı ortak kılar. Bugün burada, ramazanın manevi ikliminde umutlarımızı da paylaşıyor ve dualarımızı birleştiriyoruz."





İftar Programının Önemi

Işıkhan, Memur-Sen ve İHH tarafından geleneksel hale getirilen bu iftar programında geleceğin umudu çocuklarla ve geleceğin koruyucuları aileleriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"7 Kıtada Şefkat Eli Olmaya Çalıştık"





"Bu dönemde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, özellikle aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, işsiz gibi toplumun özel politika gerektiren tüm kesimlerine ulaşmak için büyük çabalar gösterdik, reform niteliğinde değişim ve dönüşümler gerçekleştirdik."

diyen Işıkhan, Türkiye'den başlayarak, dünyanın neresinde olursa olsun dost eli bekleyen herkesin yardımına koştuklarını söyledi.

Şairin Sözü Üzerine





"Şairin dediği gibi nerede bir ağlayan görsek göze sezdirmeden gözyaşı silmenin derdinde olduk. 'Türkiye'nin olduğu yerde hiç kimse kimsesiz değildir.' anlayışıyla, 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür.' diyerek, başta yetim coğrafyalarımız olmak üzere 7 kıtada şefkat eli olmaya çalıştık."

Türkiye bugün, devletimizin aile odaklı çocuk koruma politikası ve İHH gibi, Memur-Sen gibi, söz konusu mağdur ve mazlumlar olduğunda bir an bile tereddüt etmeden ve hiçbir ayrım gözetmeksizin harekete geçen çok değerli sivil toplum kuruluşlarımız vesilesiyle, gerek ulusal gerekse uluslararası bazda 10 binlerce yetime hamilik yapıyor, destek oluyor.

Memur-Sen'in Çalışmaları





Memur-Sen'in Suriye'de, İdlib'de 400 briket evden oluşan Mehmet Akif İnan Mahallesi'ni kurduğunu

18 derslikli okul, cami ve çocuk parkıyla bir yaşam alanı oluşturduğunu

Çobanbey'de 20 derslikli okul inşa edip Maarif Vakfına teslim ettiğini söyledi.

İHH'nin de Türkiye dahil 45 ülkede, 137 binden fazla yetime her ay düzenli olarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdığını, 12 ülkedeki 42 yetimhanesi, yetim eğitim merkezi ve eğitim kampüsüyle yetimlere destek olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Teşekkürler

Işıkhan, ulaşmadıkları, el uzatmadıkları hiçbir insan kalmasın diye gece gündüz koşturan İHH ve Memur-Sen ailesi başta olmak üzere, içine bütün yetimleri sığdıracak kadar geniş yüreğiyle koruyucu ailelere ve yardım gönüllülerine teşekkür etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın Açıklamaları

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Her sınıfın bir yetim kardeşi var" kampanyasıyla 25 bin yetimi dünyanın birçok yerinde himaye ettiklerini belirterek,

"Özellikle böyle iftarlar, Filistinli ailelerimiz var, onlarla da 21 Mart'ta iftarımız olacak, bu tip çalışmalarda İHH'ye bize yardımcı olduğu için, sizleri bizlerle buluşturduğu, bir araya getirdiği için minnettarım."

dedi.

İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç'un Mesajı

İHH Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç da çocukları eğlendirmek kadar onları iyi bir Müslüman olarak yetiştirmek ve memleketlerine faydalı bireyler haline getirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan'dan Yetim Çocuklara Hediye

Bakan Işıkhan, konuşmaların ardından yetim çocuklara hediye verdi.