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15 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

15 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 00:02, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 00:08
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15 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftar Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/19.17)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret edecek, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na ve vefa iftarı programına katılacak.

(Aydın/15.30/17.00/19.24)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Geleneksel AK Parti Yalova Vefa İftarı programına iştirak edecek.

(Yalova/19.00)

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.00)

4- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Pınarhisar Belediyesini, Pınarhisar İlçe Başkanlığını, Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret edecek, vefa iftarı programına katılacak.

(Kırklareli/17.00-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü 20. Yıl Özel Oturumu'na ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı şantiyesi işçileri ile iftar programına iştirak edecek.

(İstanbul/11.45/19.17)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karaağaç Stadı ile Peykler Medresesi Genç Ofis'in açılış törenlerine katılacak.

(Edirne/17.00/17.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftasına; Gaziantep FK-Bellona Kayserispor, Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir-Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/20.30/Konya/20.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 30. haftasına; Manisa FK-Siltaş Yapı Pendikspor, Central Hospital Ümraniyespor-Geosis Boluspor, MKE Ankaragücü-Alagöz Holding Iğdır FK ve Sakaryaspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Manisa/13.30/İstanbul/16.00/Ankara/Sakarya/20.30)

4- Nesine 2. Lig'in 27. haftası, gruplarda oynanacak 4 maçla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 24. haftası, gruplarda yapılacak 4 müsabakayla başlayacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası; Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray ve Fenerbahçe Beko-Manisa Basket maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasına, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut müsabakasıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor, Spor Toto-ON Hotels Alanya Belediyespor, Ziraat Bankkart-Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma ve Arkas Spor-Fenerbahçe Medicana maçları yapılacak.

(Şırnak/12.00/Ankara/13.00/16.00/Bursa/İstanbul/İzmir/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun 18. ve son haftası; Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.30/Eskişehir/15.00)

10- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Genel Kurulu, Ataköy Olimpiyatevi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.00)

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ilk ayağı Avustralya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Melbourne/08.00)

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