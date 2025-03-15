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15 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

Devlet kurumlarında yeni görevlendirmeler yapıldı! Kamu yönetiminde verimliliği artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla birçok bakanlık ve kamu kurumu için önemli atamalar gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 00:14, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 00:18
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15 mart 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliğine 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih OKUMUŞ atanmıştır

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA açık bulunan

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih PEHLİVAN Pınar YAVUZKANAT Seyfi BOZÇELİK

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hülya YILMAZ

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsa TEKPINAR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINDA açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aysun TORUN ORHAN atanmıştır

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA açık bulunan

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Güçlü KALAFAT

Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Kazım ÇAVUŞOĞLU

Asılsız Tarihi İddialarla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Arif Eser TORUN

Güney Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Selen EVCİT

Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına Rıfkı Olgun YÜCEKÖK

Türk Dünyası Teşkilatları ile Soydaş ve Akraba Topluluklar Genel Müdür Yardımcılığına Birey YILMAZSOY

Stratejik İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Meliha Gülce KUMRULU

Terörle Mücadele Genel Müdür Yardımcılığına Erdem TUNÇER

Uluslararası Ekonomi Politikaları ve Kuruluşları Genel Müdür Yardımcılığına Hayriye Işıl CEMALİ DOĞAN

Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığına Çağla Pınar TANSU SEÇKİN

Dış Politika Plan Genel Müdür Yardımcılığına Sinem MİNGAN

Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep GÜNDÜZ

Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcılığına Reyhan ÖZGÜR

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDA açık bulunan Spor Müşavirliğine 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince Sevda ALTUNOLUK atanmıştır

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ Hakan İLERİ Volkan UZKAN Yiğit Can ARTUKOĞLU Nihat ÖZEN Görkem Ali KAYA 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Başmüfettişliklere atanmıştır

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDA açık bulunan Sivas İl Müdürlüğüne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa BANDIRMALI atanmıştır

HELAL AKREDİTASYON KURUMUNDA açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178 inci maddesi gereğince Hacı Mehmet GÜNAY atanmıştır

233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 8 İNCİ MADDESİ ile 3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 2 VE 3 ÜNCÜ MADDELERİ gereğince

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Orhan BARDA görevden alınmış

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan İPŞİR görevden alınmış

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Gökmen KINIK

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Öner ÖZGÜR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut CİVAN

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat DURKAN

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf ALDEMİR

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Atanur KARADAĞ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Müdürlüğüne Mustafa KARAKOYUN

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Sakarya Bölge Müdürlüğüne Yunus EKŞİ

atanmıştır

14 MART 2025

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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