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Üç ilde akademisyenlerin geliştirme ödeneği artırıldı

Deprem bölgelerinden Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ilinde görev yapan akademisyenlerin geliştirme ödeneğinde artışa gidildi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 05:00, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 05:10
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Üç ilde akademisyenlerin geliştirme ödeneği artırıldı

ÜÇ İLDE AKADEMİSYENLERİN

GELİŞTİRME ÖDENEĞİ ARTIRILDI!

Deprem bölgelerinden Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ilinde görev yapan akademisyenlerin geliştirme ödeneğinde artışa gidildi!

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nun 14 üncü maddesinde yer alan; "Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir." hükmüne göre devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği ödenmektedir.

İlgili Kanun hükmü kapsamında öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödenekleri, kesinti halleri ve diğer hususlar, 19 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda düzenlenmiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yaraları bir yandan halen sarılmaya devam edilirken, depremin etkilediği üç ilde görev yapan öğretim elemanlarının geliştirme ödeneklerinde artışa giden geçici bir düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ilinde görev yapan akademisyenlerin geliştirme ödeneği oranları 18 ay süre ile %250 oranında uygulanarak ödemeler gerçekleştirilecektir.

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