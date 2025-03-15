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Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem halkı paniğe sevk etti. Prof. Dr. Naci Görür fay hattı hakkında uyarılarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 07:29, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 07:31
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Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!

Konya'nın Kulu ilçesinde dün öğlen saatlerinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının gerçekleştiği fay hattına dikkat çekti ve kritik ifadeler kullandı.

Konya'da Meydana Gelen Deprem ve Halkın Tepkisi

Konya'da dün meydana gelen deprem, bölgede paniğe neden oldu ve halkı sokaklara döktü.

AFAD Tarafından Açıklanan Bilgiler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; merkez üssü Kulu ilçesi olan deprem saat 14.44'de 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin yerin 11.42 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Paniğe Neden Oldu

Peş peşe gelen depremlerin ardından Kulu'da ve çevre ilçelerde yaşayanlar kısa süreli paniğe kapılırken, depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Naci Görür'den Paylaşım

Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, ilk değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

"Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu" diye yazan Görür, "Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü'ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay" ifadeler

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