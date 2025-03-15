Akaryakıt İstasyonunda Kaza: 2 Yaralı
Samsun-Sinop kara yolunda gerçekleşen kazada, bir otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı, detaylar için tıklayın.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 07:33, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 07:35
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun reklam tabelasına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza Nasıl Meydana Geldi?
Kamile Ö. (32) yönetimindeki 60 DP 463 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabela direğine çarparak devrildi.
Olay Yerine Müdahale
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kamile Ö. ve yanındaki yolcu Büşra T. (29) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.