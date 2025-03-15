Akaryakıt İstasyonunda Kaza: 2 Yaralı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kamile Ö. ve yanındaki yolcu Büşra T. (29) ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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