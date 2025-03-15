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AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Topçu Vefat Etti

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu, 68 yaşında hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 07:38, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 07:39
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AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Topçu Vefat Etti

Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti. Acı haberi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden olduğu belirtilen 68 yaşındaki Hüseyin Topçu, dün yaşamını yitirdi. 2024 Yerel Seçimleri'nde Pendik Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Topçu'nun acı haberini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Abdullah Özdemir'in Duygusal Paylaşımı

Özdemir paylaşımında, "Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu aramızdan ayrıldı. Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu mübarek ayın hürmetine, Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç: Başımız Sağ Olsun

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Tunç mesajında, "Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." dedi.

Hüseyin Topçu'nun Siyasi Hayatı

  • 1957 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Topçu, siyasi yaşamına 1983 yılı Refah Partisi Adalar Kurucusu olarak başlamıştır.
  • 2001 yılında Pendik AK Parti Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
  • 2004-2009 yıllarında Pendik AK Parti İl Genel Meclis Üyesi görevlerinde bulunmuştur.
  • 2019 Yerel Seçimleri'nde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiş olup AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur.
  • 2024 Yerel Seçimleri'nde ise yeniden Pendik Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Topçu, Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir.


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