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İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor

İstanbul ve Ankara'da sıcak hava yerini soğuklara bırakıyor. 18 Mart'tan itibaren sıcaklıklar hızla düşecek ve kar yağışı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 07:44, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 07:46
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İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor

İstanbul ve Ankara'da sıcak hava dalgası yerini sert soğuklara bırakıyor. 18 Mart'tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, sıcaklıkları bir anda 22 dereceye kadar düşürecek. AKOM ve valiliklerden art arda uyarılar gelirken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde ve Ankara genelinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altına inmesi ve zirai don tehlikesinin yaşanması öngörülüyor. Meteoroloji yetkilileri, 24 Mart'a kadar etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. İşte 15 Mart Cumartesi hava durumu...

Sıcaklıklar Aniden Düşecek

Son günlerde bahar havası etkisini gösterse de, önümüzdeki hafta kış koşulları geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıkların aniden düşeceğini ve kar yağışı görülebileceğini açıkladı.Şu an mevsim normallerinin 10-15 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 18 Mart'tan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla hızla düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği, ani hava değişikliğine karşı uyarılarda bulundu.

AKOM: İstanbul'un Yüksek Kesimlerine Kar Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'dan yapılan açıklamada, 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, 18-23 Mart tarihleri arasında kış koşullarının kent genelinde etkili olacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceği vurgulandı.Ayrıca, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi. Özellikle hafta sonuna denk gelen bu hava olayları nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

İstanbul Valiliği Tarih Vererek Uyardı!

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı uyarıda, 18 Mart Salı gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkisini göstereceğini ve sıcaklıkların 15 ila 20 derece birden azalacağını duyurdu.Açıklamada, "24 Mart Pazartesi gününe kadar sürecek bu soğuk hava dalgasıyla birlikte, İstanbul'da en düşük sıcaklığın 2 dereceye kadar inmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın özellikle lodos fırtınasına ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerekmektedir." denildi.

Ankara Valiliği: Çarşamba Günü Kar Yağışı Bekleniyor

Ankara Valiliği de soğuk hava dalgasına ilişkin bir açıklama yaparak, 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen sistemin başkentte de etkili olacağını duyurdu.Meteoroloji verilerine göre, Ankara'da salı günü yağmur ve sağanak yağış beklenirken, çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği ifade edildi.Açıklamada, "Ankara'da sıcaklıkların ani düşüşü ile birlikte zirai don tehlikesi oluşabilir. En düşük sıcaklıkların eksi 4 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları buzlanma, don olayları ve ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bugün Hava Durumu Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinde yağış beklenmediğini açıkladı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, İstanbul'da sıcaklığın 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor.Ancak, 18 Mart'tan itibaren hava şartlarında yaşanacak sert değişikliklerle sıcaklıkların 22 derece birden düşeceği ve birçok kentte soğuk hava koşullarının etkili olacağı bildirildi.Yetkililer, hava tahmin raporlarının takip edilmesi ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

15 Mart Cumartesi Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • EDİRNE 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • İSTANBUL 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KIRKLARELİ 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KOCAELİ 31°C - Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR 26°C - Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ 30°C - Az bulutlu ve açık
  • İZMİR 27°C - Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA 26°C - Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA 32°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA 26°C - Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY 29°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MERSİN 28°C - Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • NEVŞEHİR 24°C - Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BOLU 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 31°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 23°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 27°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA 30°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SAMSUN 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 25°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM 14°C - Parçalı ve az bulutlu
  • KARS 17°C - Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA 24°C - Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 11°C - Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR 27°C - Parçalı ve az bulutlu
  • GAZİANTEP 28°C - Parçalı ve az bulutlu
  • SİİRT 25°C - Parçalı ve az bulutlu
  • ŞANLIURFA 28°C - Parçalı ve az bulutlu


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