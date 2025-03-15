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Celal Şengör: İstanbul Depremden Sonra Felakete Sürüklenebilir

Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'da beklenen Marmara depremi sonrası oluşacak kaos ortamına dikkat çekti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Mart 2025 07:55, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 07:56
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Celal Şengör: İstanbul Depremden Sonra Felakete Sürüklenebilir

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen büyük Marmara depremi sonrası İstanbul'da yaşanacak kaos ortamına dikkat çekti. Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra, sonrasında yaşanacak yangınlar, yağmalar ve altyapı çöküşünün şehri felakete sürükleyeceğini belirten Şengör, "Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek" ifadelerini kullandı. Özellikle güney sahil hattında büyük hasar beklendiğini vurgulayan Şengör, yetkililerin yalnızca depreme değil, sonrasında oluşacak sosyal ve ekonomik krize de hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Beklenen Büyük Marmara Depremine İlişkin Çarpıcı Açıklamalar

Beklenen büyük Marmara depremine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'un depremin ardından büyük bir kaosa sürükleneceğini öne sürdü.

Deprem Sonrası Kaos Senaryoları

Deprem sonrası yaşanacak yangınlar, su ve gıda krizi, altyapı çöküşü ve yağmalar nedeniyle şehirde büyük bir güvenlik sorunu oluşacağını belirten Şengör, "Hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Güney Sahil Hattı Büyük Tehlike Altında

Cansu Canan Özgen'in YouTube kanalına konuk olan Celal Şengör, Tuzla'dan Silivri'ye kadar uzanan güney sahil hattının büyük risk taşıdığını söyledi. Bu bölgelerdeki yapı stokunun ciddi anlamda sorunlu olduğunu belirten Şengör, 7'nin üzerinde bir depremde bu binaların büyük bölümünün yıkılacağını ifade etti.

Zemin Yapısı ve Riskler

Şengör, İstanbul'un zemin yapısının da birçok bölgede riski artırdığını belirterek, özellikle dolgu alanlar ve dere yataklarında bulunan yapıların büyük tehlike altında olduğunu vurguladı.

"İstanbul'da Depremden Hayatta Kalanlar 'Keşke Ölseydik' Diyecekler"

Prof. Dr. Celal Şengör, asıl büyük felaketin depremin hemen ardından yaşanacağını söyledi. Enkaz altında kalanların yanı sıra, şehirde yangınların çıkacağını, gıda ve su krizi yaşanacağını ve yağmaların başlayacağını dile getiren Şengör, İstanbul'un adeta bir kaos ortamına sürükleneceğini ifade etti.

En Büyük Felaket Depremden Sonra Yaşanacak

"En büyük felaket depremden sonra yaşanacak sistemleri yağmalar, yangınlar... korkunç olacak. Ben bunu hep diyorum; İstanbul'da depremden sonra hayatta kalanlar, 'Keşke ölseydik' diyecekler."

Yetkililere Kritik Çağrı: "Önlem Alınmazsa Sonuçlar Ağır Olacak"

Şengör, İstanbul'un mevcut yapı stokunun büyük oranda depreme dayanıksız olduğunu vurgulayarak, yetkililerin sadece deprem anına değil, sonrasında yaşanacak sosyal ve ekonomik yıkıma da hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.


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