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Balıkçılıkta Yeni Düzenlemeler ve Destekler

Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılarla buluşarak sertifika yenileme ve yakıt desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 08:29, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 08:30
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Balıkçılıkta Yeni Düzenlemeler ve Destekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Balık Satış Yeri ve Balık Lokali'nde balıkçılar ile sahur yaptı. Bakan Uraloğlu, Sarıyer'de bulunan Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Balık Lokali'nde balıkçılarla bir araya geldi. Burada balıkçılarla beraber sahur yapan Uraloğlu'na, İstanbul Valisi Davut Gül eşlik etti.

Sertifikalar Kursa Gitmeden Yenilenebilecek

Yeni düzenleme ile gemi insanlarının mevcut sertifikalarını yeniden kursa gitmeden ve sınava girmeden yenileyebileceklerinin müjdesini veren Uraloğlu, "İşte yapacağımız düzenleme ile kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla tüm yeterliklerde bulunan gemi insanlarımız ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını kursa gitmeden veya sınava girmeden yenileyebilecekler. Mevcut yeterliliklerini değişmek zorunda kalmadan, balıkçı gemilerinde de çalışmaya devam edebilecekler. Örneğin, kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda, yük gemilerinde çalışan gemi insanları yeterlilik değişimine gerek kalmadan, balıkçı gemilerinde de çalışabilecekler. Bu sayede, balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeter ki Siz Dünyaya Açılmak İsteyin

1 Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar tüm gemilere verilen 7 milyon 82 bin 905 ton yakıt desteğinin, 1 milyon 756 bin tonunu balıkçı gemilerine verildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Bakın, 23 yıl öncesine kadar denizcilerimiz 'balıkçılık ölüyor' diye şikayet ediyorlardı. Yakıt desteği yapmazsan, balıkçı barınaklarını onarmazsan, yenilerini yapmazsan, deniz kültürünü yaygınlaştırmazsan balıkçılık da ölür, balıkçılar da denize açılamaz hale gelir. Balıkçı gemilerimizin hem av sezonu boyunca hem de diğer zamanlarda emniyetle sığındıkları ve gemilerini bağladıkları balıkçı barınakları sayısını 400'e yükselttik.

  • Ülkemiz tersaneleri sahip olduğu tecrübe, kapasite ve teknoloji sayesinde dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi ile 83,72 metre boyunda olan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisini inşa etmişlerdir.
  • Ayrıca bugün ülkemizde tam boyu 108 metre olan balık işleme fabrika gemisi, 90 metrenin üzerinde balıkçı yardımcı gemileri ve 80 metre üzerinde balık avlama gemilerinin inşaları da yapılmaktadır.

Özetle, yeter ki siz dünyaya açılmak isteyin, biz sonuna kadar yanınızdayız. Sizlerin yolunu açmak, işlerinizi kolaylaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu. (DHA)

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