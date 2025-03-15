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Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor

Türkiye'de motokuryeler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu geliyor. Bu düzenlemeyle trafik kazalarının azalması hedefleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Mart 2025 08:31, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 08:33
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Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor

Türkiye'de çalışan motosikletli kuryelere mesleki belge şartı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın vereceği belgeyle trafik kazalarının azalması bekleniyor. Belgesiz motokurye çalıştıran işletmelere de 8 bin 500 liradan 85 bin liraya varan cezalar kesilecek.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Türkiye genelinde çalışan 1 milyon motokuryeye mesleki yeterlilik belgesi şartı geliyor. Meclis Genel Kurulu'na önümüzdeki hafta gelmesi beklenen torba teklifle motokuryeler mesleki yeterlilik belgesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alacak.

Her Yıl 200 Bin Kaza Yapıyorlar

Türkiye'de her yıl 200 binden fazla motokurye trafik kazasına karışıyor. Düzenlemeyle mesleki standartlara uyumlu taşımacılık faaliyeti güçlendirilecek ve bu alandaki trafik kazaları da asgari seviyeye çekilmesi sağlanacak. Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Karayolları Kanunu'na da değişiklikle motokuryelerin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yetkilendirileceğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Baştor, motokuryelere mesleki yeterlilik şartından dolayı uygulanacak idari cezayla uluslararası taşıma yapan firmaya aynı cezanın kesilmeyeceğini de söyledi.

Cezalar Ne Kadar Olacak?

  • Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmelere 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.
  • Sürücülere ise 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.
  • Yetkililere denetim için gereken bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere 3 bin liradan 30 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.


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