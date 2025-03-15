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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü!

Tekirdağ Çorlu'da 19 yaşındaki yılmaz Kuloğlu, tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mart 2025 09:15, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 09:16
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Tartıştığı babasını pompalı tüfekle öldürdü!

Tekirdağ Çorlu'da Yaşar Kuloğlu ile oğlu Yılmaz Kuloğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Yılmaz Kuloğlu, babasına ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yaşar Kuloğlu kanlar içinde yığılırken, oğlu ise tüfekle birlikte evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar Kuloğlu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan Yılmaz Kuloğlu'nu cinayet aleti tüfekle birlikte Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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