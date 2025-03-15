KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.