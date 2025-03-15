KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 09:45, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 09:46
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.
Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.