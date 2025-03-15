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Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Bahçeli'nin kısa sürede çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 10:01, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 09:50
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Devlet Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

Kalp kapakçılığı ameliyatı geçirdiği 6 Şubat'tan bu yana kameralar önünde görünmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter paylaştı. Yönter, Bahçeli'nin son derece iyi olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat'ta kalp kapakçığı operasyonu geçirdi.

Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklamalar

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada spekülasyonlar yapılırken, MHP'den gelen açıklamalar Bahçeli'nin sağlık durumunun yerinde olduğu yolundaydı.

İzzet Ulvi Yönter'in Açıklamaları

Bahçeli'nin sağlık durumu son olarak İstanbul Pendik'te partisinin kurduğu ramazan çadırını ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e soruldu.İftar programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

  • Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok.


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