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Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi

Denizli'de bir markette mandalina iadesi sırasında çıkan tartışmada emekli öğretmen fiziksel saldırıya uğrayarak depoya kilitlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 10:16, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 10:32
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Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi

Denizli'de meydana gelen olayda, emekli öğretmen Şevket Kaya, marketten aldığı mandalinaların kalitesiz olduğunu fark etti ve iade etmek istedi, ancak market çalışanları tarafından olumsuz cevap aldı. Market sorumlusu olduğunu iddia eden bir kadınla tartışan Kaya, kadın tarafından fiziksel saldırıya uğradı ve market deposuna kilitlendi.

Denizli'deki Market Olayı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Kaya (67), markete giderek alışveriş yaptı. Marketten aldığı mandalinanın tadına evinde bakan Kaya, mandalinaların tadının farklı ve kuru olması sebebiyle ertesi gün sabah saatlerinde ürünü iade etmek için markete geri götürdü.

Kasiyer Tarafından Depoya Kilitlendi

Buradaki kasiyere durumunu izah eden emekli öğretmen Kaya, aldığı mandalinaları iade etmek isteyince olumsuz cevap aldı. Kasiyerden aldığı olumsuz cevap üzerine market sorumlusu ile görüşmek isteyen Şevket Kaya, muhatap bulamayınca marketin depo kısmında bulunan sorumlu kasiyerin yanına gitti.

Tek Sebebi Mandalinayı Beğenmemesi

Tek amacı beğenmediği ürünü iade etmek olan Şevket Kaya ile kendisini mağaza sorumlusu olarak tanıtan kadın arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine kendisinden güçsüz olan emekli öğretmene saldıran kadın, yaşlı adamı yüzü ve göğsünden tırmalayarak yaraladı. Isırdığı emekli öğretmenin elini kanatan kadın, onu marketin deposuna kilitledi.Polise yapılan ihbar sonucu gözaltına alınarak karakola götürülen Kaya, yaşadığı dehşet anlarının ardından bir de tacizle suçlanınca şoke oldu. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

"Hem Dayak Yedim Hem de Suçlu Duruma Düştüm"

Başından geçen talihsiz olayı anlatan emekli öğretmen Şevket Kaya, "Marketten mandalina almıştım. Eve gelip baktığımda kuruduğunu, özelliğini kaybettiğini fark ettim. Pazar günü ise sabah 10.00 sıralarında iade etmek için markete geri götürdüm. Benim önceki gün aldığım mandalinaları ucuzluk reyonuna koymuşlar. İade etmek istediğimi söylediğimde kasiyer kız geri alamayacağını söyledi. Market sorumlusu ile görüşmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Ben de depo bölümüne gittim.'Ben buranın müdürüyüm' diyen bir kız üzerime saldırdı. Bana birkaç kez vurdu. Kalp ve tansiyon hastası olduğum için halim kalmadı. Beni yere yatırıp, elimi ısırdı, yüzümü çizdi. Kapıyı üzerime kilitleyip dışarı çıkıp, polis çağırmışlar. Polis geldi, ben suçlu duruma düştüm. Ben cinsel tacizde bulunmuşum, şaşırdım. Ben dayak yiyorum, ellerimi tutmuş ben nasıl taciz edeyim. Hem dayak yedim hem de suçlu duruma düştüm" dedi.

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