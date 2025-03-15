FETÖ Üyesi Eski Emniyet Müdürü Ankara'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde Adana Emniyet Müdürü olan FETÖ üyesi A.Z.G.'nin, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri'nce (JASAT) yapılan çalışmalar sonucu FETÖ firarisi A.Z.G.'nin saklandığı adres tespit edildi.

MİT TIR'larının durdurulduğu dönemde Adana Emniyet Müdürü olan ve ByLock kullanıcı listesinde adı geçen, kamu görevinden ihraç edilmiş A.Z.G., Yenimahalle ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. 'Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek', 'İstihbarat faaliyetleriyle ilgili belgeleri elde etmek', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından toplam 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Z.G.'nin sorgusuna başlandı.