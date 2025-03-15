Sultangazi'de İftar Vakti Taşlı Sopalı Kavga Çıktı

Sultangazi'de iftar saatinde iki grup arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada yere düşen bir kişiyi üç kişi darbetti. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga son bulurken, yaralanan bir kişi ambulansa konulduğu sırada ekiplere güçlük çıkardı. Kavgaya karışan 3 kişiyi kelepçeleyerek polis merkezine götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)