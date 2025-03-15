İmamoğlu ve Yavaş'tan Birlik Mesajı

800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Konya Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Konya Valiliği'nden deprem açıklaması: Olumsuz bir durum yok
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyeye İnceleme
Sahipsiz Köpek Saldırısı Sonrası Belediyeye İnceleme
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
İran İstihbaratına Bilgi Sızdıran 5 Casus Yakalandı
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Altın Fiyatları Zirvede: Ons altında tarihi rekor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

İmamoğlu ve Yavaş'tan Birlik Mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile buluşarak birlik mesajı verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeden önce önemli bir görüşme yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 12:10, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 12:12
Yazdır
İmamoğlu ve Yavaş'tan Birlik Mesajı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için düzenlenecek ön seçim öncesi Ankara'da Mansur Yavaş ile buluştu. İki belediye başkanı, görüşme sonrası yaptıkları açıklamada birlik mesajı verdi. Yavaş, İmamoğlu'na başarı dilerken, İmamoğlu da "Hedefimiz tek, memleketimizi bu zor süreçten kurtarmaktır" dedi. Ankara'daki salon tahsis tartışmalarına ilişkin konuşan Yavaş, "Aramızı bozmak için uğraşıyorlar ama başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Ön Seçim Öncesi Buluşmaları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçim öncesinde halk buluşmalarını sürdürüyor. Bugün saat 12.00'de Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda partililere hitap edecek olan İmamoğlu, toplantı öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

İki Başkanın Ortak Mesajı

İki başkan görüşme sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş, "Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum, hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.İmamoğlu ise "Ankara'ya ayak bastığımda genelde Mansur Başkan'ı ararım, dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma gerçekleştireceğiz. Ön seçim öncesi örgütlerle bir araya geliyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde Mansur Başkanımıza uğradık, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz, yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu zor süreçten kurtarmaktır" dedi.

Salon Tahsis Tartışmaları

İmamoğlu'nun Ankara buluşması için salon verilmediği iddialarıyla ilgili konuşan Mansur Yavaş, "Biz artık trol iddialarına cevap vermek istemiyoruz. Ama böyle bir iddia gündeme geldiğinde belgeleriyle açıklama yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı 4 Şubat'ta salonun tahsisini istedi. Önerim şu, 500 metre ileride geçerken salona bakın, kimler var, kaç gündür oradalar ve ne zaman çıkıyorlar? Gerçekler ortada. Aramızı bozmak için çaba harcıyorlar ama başarılı olamayacaklar. Ortak hedefimiz, bu iktidarın değişmesidir" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun Ankara'daki programı, partililerle gerçekleştireceği buluşma ile devam edecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber