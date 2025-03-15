Adana'da Boşanma Krizi: Bir Kişi Öldü, Üç Kişi Yaralandı

Adana'da yaşanan trajik bir olayda, bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin ağabeyini tabancayla öldürdü ve kayınpederini, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı. Olayın detaylarına göre, İhsan T. isimli şahıs, akrabası Sadullah T. ile birlikte boşanma aşamasında olduğu eşi Emine T'nin kaldığı kayınpederi Vakkas E'nin Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki evine gitti. İhsan T, eşinin evde olmadığı sırada çocuğunun gösterilmediği gerekçesiyle kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışmaya başladı.

Silahlı Saldırı ve Yaralılar

Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine, İhsan T. yanındaki tabancayla eşinin ailesine ateş etti. Saldırıda, İhsan T'nin kayınbiraderi Fuat E, kayınvalidesi Bakiye E, kayınpederi Vakkas E. ve kavgayı ayırmaya çalışan komşuları Halil V. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fuat E, hayatını kaybetti.

Polis Operasyonu ve Gözaltılar

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadullah T'yi gözaltına aldı ve kaçan şüpheli İhsan T'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürmektedir.