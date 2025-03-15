Kayseri'de sobadan sızan gaz 3 can aldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu anne ile 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 13:24, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 13:25
Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'ta bulunan 3 katlı evin bodrum katına gelen babaanne, burada yaşayan Suriye uyruklu anne 25 yaşındaki Meysa ile çocukları 4 yaşındaki Mustafa ve 3 yaşındaki Daha Ahmad'ın yerde hareketsiz yattığını görünce yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ile 2 oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yoğun duman olan eve itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Anne ile 2 çocuğunun, evdeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiriliyor.
Öte yandan baba Abdullah Ahmad'ın sabah işe gittiği öğrenildi.