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Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı

Karakoçan Kadastro Mahkemesi, 55 yıllık davayı sonuçlandırarak kadastro ihtilaflarının çözümünde önemli bir adım attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 13:34, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 14:06
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Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı

Karakoçan Kadastro Mahkemesi, 1970 yılında açılan ve 5129 tarafı bulunan davada karar verdi. Türkiye genelinde yıllardır çözülemeyen kadastro ihtilaflarının sona erdirilmesi hedefi doğrultusunda kritik bir adım atıldı.

Adalet Bakanlığı'nın Kadastro Davalarındaki Çalışmaları

Adalet Bakanlığı'nın kadastro davalarının kronik hale gelmesini engellemek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında 55 yıldır süren bir davada karar verildi. Karakoçan Kadastro Mahkemesi, 20 Mayıs 1970 tarihinde açılan ve 2015 esas numarasıyla devam eden davayı 14 Mart 2025 tarihinde sonuçlandırdı.

Mülkiyet İhtilaflarının Çözüme Kavuşması

Dava sürecinde 500 ayrı parsele ilişkin mülkiyet ihtilafları çözüme kavuşturulurken, bu karar Adalet Bakanlığı'nın "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine yönelik önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kadastro Davalarına Hız Kazandırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kadastro davalarının hızla sonuçlandırılması için teknik, teknolojik ve idari destekler sağlandı.

  • Yurt dışı tebligatlar hızlandırıldı.
  • Taraf teşkili ve keşif süreçlerinde eksiklikler giderildi.
  • Personel yetersizliği gibi sorunlar çözüme kavuşturuldu.

1950'lerden Gelen Davaların Sonuçlandırılması

Hedeflenen reform kapsamında, 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllardan kalan kadastro davalarının 2025 yılı sonuna kadar tamamen sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Yargıya Güveni Artıran Adımlar

Yarım asırdan fazla süredir devam eden bu dava, adaletin kararlılıkla işletildiğini ve yargıya olan güveni artırdığını bir kez daha gösterdi. Türkiye genelinde süregelen benzer davaların da Karakoçan Kadastro Mahkemesi'nin aldığı kararı örnek alarak hızla çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Sıfır Kadastro Dosyası Hedefi

Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefi, yargı sisteminde tarihi bir reform olarak değerlendiriliyor. Uzun yıllar süren kadastro davalarının çözüme ulaşması, hem vatandaşların mülkiyet hakkı konusunda belirsizliklerinin giderilmesini sağlayacak hem de mahkemelerin iş yükünü hafifletecek.👉 Türkiye, 2025 yılı sonu itibarıyla kadastro ihtilaflarını yargı ve ülke gündeminden tamamen çıkarmayı hedefliyor!


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