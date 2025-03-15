2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma

Türkiye'de otomotiv üretimi 2025 yılı Şubat ayında yüzde 13,3 azalırken, otomobil üretimi yüzde 11,3 düşüş gösterdi. Toplam üretim 114 bin 346 adet olarak kaydedilirken, ihracat ise yüzde 10,5 gerileyerek 79 bin 977 adede düştü. Yılın ilk iki ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 9, ihracat ise yüzde 4 azaldı. İç pazarda ise daralma devam ediyor.

Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracatta Daralma

Türkiye otomotiv sektöründe üretim, ihracat ve iç pazarda daralma sürüyor. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) raporuna göre, 2025 yılı Şubat ayında toplam üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 azalarak 114 bin 346 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil üretimi ise yüzde 11,3 düşüşle 74 bin 453 adede geriledi.

İç Pazarda Satışlar Düştü

Şubat ayında toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalarak 93 bin 864 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 7,6 gerileyerek 76 bin 21 adet oldu.

İhracatta Gerileme Devam Ediyor

Otomotiv ihracatı Şubat ayında yüzde 10,5 düşüşle 79 bin 977 adede gerilerken, otomobil ihracatı yüzde 17,9 azalarak 45 bin 811 adet olarak kaydedildi.

İlk İki Ayda Üretim ve İhracat Geriledi

2025 yılının Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 9 azalarak 218 bin 991 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 6 düşüşle 141 bin 496 adede indi. Ticari araç üretimi ise yüzde 13 oranında azaldı.

Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite kullanım oranı yüzde 62 olarak belirlenirken,

Hafif ticari araçlarda yüzde 64,

Kamyon grubunda yüzde 26,

Otobüs ve midibüs grubunda yüzde 56,

Traktörde ise yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

İlk İki Ayda 5,9 Milyar Dolar İhracat

Otomotiv sanayisi yılın ilk iki ayında toplamda 158 bin 168 adet ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir düşüş anlamına geliyor. Otomobil ihracatı yüzde 7 azalırken, ticari araç ihracatı yüzde 1 arttı.Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Şubat ayında otomotiv sektörü, yüzde 16 pay ile ihracatta en büyük sektör olmaya devam etti. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki ayda toplam otomotiv ihracatı yüzde 1 azalarak 5,9 milyar dolara geriledi. Euro bazında ise yüzde 2 düşüşle 5,4 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

İç Pazarda Daralma Sürüyor

Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 15 düşüşle 164 bin 324 adede gerilerken, otomobil pazarı yüzde 10 azalarak 131 bin 965 adet oldu. Ticari araç pazarı ise yüzde 31 oranında daralma yaşadı.Şubat ayında otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 33 olurken, hafif ticari araç pazarında bu oran yüzde 25 olarak kaydedildi.



