Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?

Şubat ayı başında başlayan proje okulu öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreci ile ilgili ilk değerlendirmemizi;MEB, Proje Okullarına Atamada Belirsizliği Gidermeli! Başlığı ile yapmıştık. https://www.memurlar.net/haber/1126689/meb-proje-okullarina-atamada-belirsizliği-gidermeli.html

Süreç Nasıl İşleyecek?

Gelinen noktada tercihler de alındı fakat süreç nasıl işleyecek? Kriter ne olacak belli değil. MEB son olarak orta öğretim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle ortaöğretimde proje okulu yerine sınavla öğrenci alan okul kavramını getirdi. Bu durum proje okullarının bir nebze azalacağını gösteriyor.Önümüzdeki süreçte proje okulu olduğu halde sınavsız öğrenci alan okul olabileceği gibi sınavla öğrenci aldığı halde proje okulu olmayan okullarda olacak. Sadece sınavla öğrenci aldığı için proje okulu ilan edilmesi kanunun lafzına da çok uygun değildi aslında.

Öğretmenlerin Dört Yılını Doldurması ve Belirsizlik

Mevcut durumda proje okullarında görev yapan on binlerce öğretmen 4 yılını doldurduğu ve boş kadroya başvurduğu için adeta diken üstünde. Ne olacağını bilmiyorlar. Süreç nasıl işleyecek bilmiyorlar. Bakan Tekin tarafından yapılan düzenleme gereği 2020 baz alındığından geçen yıl (2024) 4 yılını dolduran öğretmen yoktu. Bu yıl ise on binlerce öğretmen 4 yılı dolmuş olacağı için tercihte bulundu. Hali hazırda proje okulunda görev yapmayan öğretmenlerden de bu okullara başvuranlar oldu.Proje okulu öğretmenlerinden 2020'ye göre 4 yılını dolduranlar ya kendi okullarında süreleri 4 yıl daha uzatılacak, ya tercih ettikleri başka bir okula atanacaklar ya da proje okulu görevleri sona erdirilecek.

Atama Yöntemi ve Sorunlar

2024 yılında 4 yılını dolduran yoktu fakat boş kadrolar için duyuruya çıkılmıştı. Atamalarda genel olarak şöyle bir yöntem izlendi:

İlgili okulda görevlendirme olarak çalışan öğretmenlerin o okula atanmaları Kalan boş kadrolar için hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılması

Tabii ki bu kurala uyulmadan yapılan atamalar da oldu. Proje okullarına yönetici görevlendirme sisteminde de aynı şekilde sorunlar söz konusu. 2024'de 4 yılı dolduranlar genel olarak süreleri uzatıldı, boş kalan kadrolara ise il milli eğitim müdürlüklerinin teklifi öncelendi. Tabii ki öğretmenlikte olduğu gibi yöneticilikte de bu kriterler dışına çıkıldığı da oldu.

Bakanlığın Yetkisi ve Baskılar

Çünkü kanun bakanlığa bu keyfilik yetkisini veriyor. Bu yıl hem öğretmenlikte hem de yöneticilikte il milli eğitim müdürlüklerinin tekliflerinin öncelik olacağı belirtiliyor. İl milli eğitim müdürlüklerine tekliflerde uyacakları ilkeler de bakanlıkça bildirilmiş ama kamuoyuna açıklanan bir durum söz konusu değil.Tabii ki bu kriterler hatta il MEM teklifleri dışında da atamalarla karşılaşılacak. İl MEM'lerin bakanlıkça belirlenen kriterler dışına da çıkılacağını tahmin etmek için müneccim olmaya gerek yok. Çünkü sendikal, siyasal, bürokratik birçok baskı oluşmaya başlamıştır.

Objektif Kriterlere Dayalı Sistem Gerekliliği

Geçmişte de defalarca ifade ettiğimiz gibi proje okulu kavramı kanun lafzına dönmeli sayı çokça azaltılmalı ve gerek öğretmen atama gerekse yönetici görevlendirmeleri objektif kriterlere göre yapılmalıdır. Bu sistem sürdürülebilir değildir.Düşünün ki 2014'de çıkarılan bir kanun ile ortaya çıkan proje okulu uygulaması üstünden 11 yıl geçmiş fakat 4-8 yıl görev yapma noktası bile bugüne kadar uygulanamamış. Sürekli ertelenmiş. Bu nokta dahi uygulamanın yanlışlığını ortaya koyar niteliktedir.Kaldı ki bu kurumlarda görev yapan öğretmene de yöneticiye de liyakatle atanmamış, kayırmacılıkla atanmış gözüyle bakılmaktadır. Bu dahi sistemin yanlışlığını ispatlamaktadır.

MEB'in Kalıcı Çözüm Üretmesi Gerekiyor

MEB'in kalıcı çözümü ertelememesi ve hızla sorunu çözmesi, objektif kriterlere bağlı bir sistemi hızla kurması eğitim sistemi açısından da yerinde bir karar olacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar