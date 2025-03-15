AK Parti Sözcüsü Çelik: İslam Düşmanlığı DEAŞ'tan Farksız

O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti Sözcüsü Çelik: İslam Düşmanlığı DEAŞ'tan Farksız

Çelik, batılı devletlerin İslam düşmanlığına karşı daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş : 15 Mart 2025 14:44, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 14:45
Yazdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: İslam Düşmanlığı DEAŞ'tan Farksız

AK Parti Sözcüsü Çelik, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya başladığını belirterek, "İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur. İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir." dedi.

Çelik'in İslamofobi'yle Mücadele Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamofobi'yle Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj yayımladı. İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeniyeti, dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu söyledi.

Gelişmiş Demokrasilerin Yetersizliği

Çelik, "Gelişmiş demokrasiler İslamofobi ile mücadelede yeterince etkili olamıyorlar. Bu da demokrasilerinin faşistler tarafından kuşatılmasına yol açıyor. Herkesin İslamofobi ile mücadelenin insanlık değerlerini savunmakla eşdeğer olduğunu anlaması gerekiyor." dedi.

"İdeolojik Fanatizmin, DEAŞ ile Bir Farkı Yoktur"

Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yaparak, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını 'İslam düşmanlığı' olarak tanımlamıştır. İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Batılı Devletlerin Sorumluluğu

İslam düşmanlığıyla mücadelenin tüm insanlığın meselesi olduğuna vurgu yapan Çelik, Batılı devletler ve siyasetçilerin bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber