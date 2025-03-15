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Silvan'da Kaçak Elektrik Cezası Muhtara Kesildi

Silvan'da bir evde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi, ceza muhtara kesildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mart 2025 15:13, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 15:14
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Silvan'da Kaçak Elektrik Cezası Muhtara Kesildi

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, aboneliği olmayan bir evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit eden enerji şirketi, 25 bin TL'lik cezayı Muhtar Adnan Özaykan adına düzenledi. Özaykan, duruma tepki gösterirken, enerji şirketi yetkilileri konuyu araştırdıklarını belirtti. Silvan ilçesi kırsal Karahacı Mahallesi'nde aboneliği olmayan bir evde kaçak elektrik kullanıldığını tespit eden enerji şirketi, 25 bin TL'lik cezayı Muhtar Adnan Özaykan adına düzenledi.

Köyde Hiç Kimsesi Yok

Muhtar Özaykan, "72 numaralı evde oturuyorum ve adresim burasıdır. Kaçak ekipleri benim köyüme gelmiş. Bana ait olmayan 75 numaralı hane sahipsizdir. Evin sahibi 1990'lı yıllarda vefat etmiş ve köyde hiç kimsesi yok. Hane de bu şekilde kalıyor. Kaçak ekipleri, bu hane için benim adıma 25 bin TL ceza kesmişler. 75 numaralı hanenin abonesi yok. Numara ve isim üzerine bana ceza kesmişler. Bunu kabul etmiyorum ve hukuki yollara başvurup hakkımı arayacağım. Bana ait olmayan cezayı ödemek zorunda değilim." dedi.

Videoya Göre Ev Boş Değil

Enerji şirketi yetkilileri, 75 numaralı evde abonesiz kaçak kullanım tespit edildiğini, mevzuata uygun olarak gerekli yasal işlem yapıldığını ancak kaçak tutanağının neden Muhtar Özaykan'a gönderildiği konusunun araştırıldığını söyledi. Yetkililer ayrıca kaçak kullanım tespitinde çekilen videoda, evin boş olmadığının ve evde yaşayanların bulunduğunun görüldüğünü belirtti.

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