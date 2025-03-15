Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Para Cezası

Şanlıurfa'da okula gitmeyen öğrencilerin velilerine ceza verilecek. Devamsızlık sorunu çözülmeye çalışılıyor.

Okula Gitmeyenin Velisine CezaŞanlıurfa'da öğrencilerin okula devamlılığını sağlamak için bir karar alındı. Uyarılara rağmen çocuk okula gitmediği durumda veliye yaklaşık 12 bin lira ceza kesilecek.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın Açıklamaları

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilde her öğrencinin okuldan uzak kalmadan ve devamsızlık yapmadan eğitim almasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Eğitimde Devamsızlık Sorunu

En çok önem verdikleri alanlardan birinin de eğitimde öğrencilerin sürekli devamsız duruma düşmeleri olduğunu aktaran Şıldak,

"Amacımız Şanlıurfa'da her bir çocuğumuzun, her bir öğrencimizin okuldan uzak kalmadan, devamsızlık yapmadan okula devamını sağlayarak eğitim almasını sağlamaktır."

dedi.

Çözüm Üretme Çabaları

Bu konuda çözüm ürettiklerini de sözlerine ekleyen Şıldak,

"İlk aşamada yapılan bildirimlere rağmen öğrenci hala birisi tarafından okula gönderilmiyorsa günlük 257 lira, fakat bundan da sonuç alınamıyorsa 15 günlük periyodun sonunda bunun 11 bin liranın üzerinde bir idari yaptırımla karşılaşması söz konusu olacak."

diye konuştu.