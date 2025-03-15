O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Sıcakların artmasıyla birlikte son 11 yılda 260'dan fazla kişinin boğularak öldüğü , her yıl yaklaşık 30 kişinin öldüğü kanala gençler, serinlemek için girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31,7 derece ölçüldü.Park ve bahçelerdeki gölge altındaki termometreler 28, araç içi termometreler ise 40 dereceyi gösterdi.

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