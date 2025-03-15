Malatya'da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okullar arası taekwondo turnuvasına antrenöre kafa atan hakem damga vurdu. İddiaya göre, okullar arası taekwondo turnuvası kapsamında gerçekleşen bir müsabaka sonrası antrenör Usame Zeyveli, itirazda bulunduğu görevlilerle tartıştığı esnada olaya müdahil olan hakem Murat Sarıkaya'nın kafa darbesine maruz kaldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

#ÖZELHABER I Malatya'daki tekvando turnuvasında skandal!



Tekvando hakemi, antrenöre kafa attı! Olay sonrası hakemin, Tekvando Federasyonu Asbaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.



Ekol TV Muhabiri Eren Coşkundilinin (@erencoskundili) özel haberi. pic.twitter.com/tBACm5D8d7 Ekol TV (@ekoltvv) March 15, 2025