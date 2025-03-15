Tekvando hakemi, antrenöre kafa attı
Malatya'da, okullar arası taekwondo turnuvasında görevlilerle tartışan antrenöre, hakem kafa attı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. Antrenör Usame Zeyveli'nin hakem Murat Sarıkaya hakkında şikayetçi olmadığı ileri sürüldü
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 16:25, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 16:29
Malatya'da, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen okullar arası taekwondo turnuvasına antrenöre kafa atan hakem damga vurdu. İddiaya göre, okullar arası taekwondo turnuvası kapsamında gerçekleşen bir müsabaka sonrası antrenör Usame Zeyveli, itirazda bulunduğu görevlilerle tartıştığı esnada olaya müdahil olan hakem Murat Sarıkaya'nın kafa darbesine maruz kaldı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
#ÖZELHABER I Malatya'daki tekvando turnuvasında skandal!Ekol TV (@ekoltvv) March 15, 2025
Tekvando hakemi, antrenöre kafa attı! Olay sonrası hakemin, Tekvando Federasyonu Asbaşkanı'nın oğlu olduğu ortaya çıktı.
Ekol TV Muhabiri Eren Coşkundilinin (@erencoskundili) özel haberi. pic.twitter.com/tBACm5D8d7