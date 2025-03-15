Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mide kanseri nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yurtsever, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk Sinema ve Televizyon Dünyası Yasta

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, hayat verdiği tiplemeler ile milyonların gönlüne taht kurmuştu.51 yaşındaki ünlü oyuncu, uzun süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü...

Anma Töreni Düzenlendi

13 Mart tarihinde hayatını kaybeden Yurtsever, tüm hayranlarını ve yakınlarını hüzne boğdu.Ünlü oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi.

Törene Birol Güven, Zafer Algöz, Erkan Cani, Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Engin Günaydın, İbrahim Büyükak, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Nilperi Şahinkaya, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.

Annesi Ayakta Durmakta Zorlandı

Tören sırasında yürekleri parçalayan anlar yaşandı.Anne Güler Yurtsever ise oğlunun tabutunun başında ağladı. Ayakta durmakta zorlanan Güler Yurtsever, Onur Buldu'ya sarıldı. Gözyaşları içerisinde oğlunun fotoğrafını öpen acılı anne, Yurtsever'in tabutuna sarıldı.

Çocuk Adam

Törenin sunuculuğunu üstlenen Onur Buldu, yakın dostuna duygu dolu sözlerle veda etti.Buldu, konuşmasında, Çocuk adam derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Onu anlatacak çok kelime, çok cümle var ama dilimin ve yüreğimin yetişebileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim. dedi.

Ahmet Kural Konuşmakta Zorlandı

Şinasi Yurtsever ile birçok projede birlikte rol alan Ahmet Kural ise konuşmakta zorlandı.Gözyaşlarını tutamayan ünlü isim, Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Daha sonra 2009 yılında Mardin'e dizi çekmeye gittik. Orada her hafta onu bekliyordum, gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun dedi ve arkadaşının tabutunu öptü.

Gözyaşları İçinde Veda Ettiler

Törende, oyuncu Ayhan Taş, Sarp Apak ve Sadi Celil Cengiz de yaptıkları konuşmalar ile rol arkadaşları Yurtsever'e veda etti.Sevilen oyuncunun anılarının anlatılmasıyla salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yurtsever'in naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Çok Sevdiğim Bir Ağabeyimdi

Üzgün olduğunu belirten oyuncu Ahmet Kural, Çok sevdiğim bir ağabeyim, bir arkadaşımdı, 16-17 sene. Ani bir ölüm oldu. Mekanı cennet olsun, diyecek bir şey yok ifadelerini kullandı.

Durumunun İyiye Gittiğini Düşünüyordum

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Benim için ani oldu, ben durumun iyiye gittiğini düşünüyordum. Bu yaz karşılaşırız, görüşürüz, bu yaz birlikte vakit geçiririz diye düşünüyordum ama maalesef böyle bir anda bu haberi aldık.Başımız sağ olsun hepimizin, söylenecek çok fazla şey olmuyor bu durumlarda, hayatın bir gerçeği bu, bunu hatırlıyoruz hepimiz. Bir şekilde de maalesef hayat devam ediyor. Hepimize Allah sabır versin şeklinde konuştu.

Erken Ölüm Ama Her Ölüm Erken

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise gerçekten çok üzgün olduklarını belirterek, Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Çok iyi bir oyuncuydu, sanatçıydı ama sıralama yapsak bir numaraya onu koyarız. Çok iyi bir insandı, herkesin sevdiği bir insandı. Ayrılsak da Beraberiz'de yolumuz kesişti, yeni mezundu. Öyle adım attım sonra yollarımız ayrıldı ama zaman içinde hep görüştük. Onun neredeyse kimliği haline gelen bir gülümsemesi vardır, ilk gün de öyle gülümsüyordu ve herhalde son nefesine kadar da öyle gülümsedi. Erken ölüm ama her ölüm erken. Ne diyelim mekanı cennet olsun, varsa hakkımız helal olsun. dedi.