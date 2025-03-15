Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
O İlde Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
2025 YKS Adaylarına Özel Dev Genel Tekrar!
Sponsorlu İçerik
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
Proje Okullarında Atama Süreci Nasıl İşleyecek?
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
MEB, Mesleki Eğitimin Yeni Vizyonunu Tanıtıyor
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
2025'te Otomotiv Üretimi ve İhracatında Azalma
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
Kadastro Davalarında Tarihi Karar: 55 Yıllık Dava Sonuçlandı
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
800 Bin Araç Ücret Ödemeden Otoyollardan Geçti
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Sıfır Atık Yarışması Başvuruları Başladı
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Türkiye, Avrupa'nın Yükselen Gaz Üreticisi Oluyor
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
Mandalinayı beğenmedi diye emekli öğretmeni depoya kilitledi
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
KDV iade talebinde asgari tutar artırıldı
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Kredi Maliyetleri Düşüyor: İşte Güncel Tablolar
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Hakan Fidan'dan Suriye İçin Tarihi Fırsat Çağrısı
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Motokuryelere Mesleki Belge Zorunluluğu Geliyor
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
Bakan Kacır'dan Alkol Kilidi Açıklaması
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
İstanbul ve Ankara'da Sert Soğuklar Geliyor
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Naci Görür Konya depreminin ardından uyardı!
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Bakan Tunç'tan Tahliye Taahhütnamesi Uyarısı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Küresel ticaret 33 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Geçen yılın en çok şikayet edilen ürünleri açıklandı
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Valilik uyardı: Başkente çarşamba günü kar geliyor
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Belediyelerden DHKP/C'ye finans: Tutuklu sayısı 17 oldu
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Sağlıkta Büyük Gelişim: 2002'den 2023'e Sağlık İstatistikleri
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Maliye kira geliri beyanında 450 bin evin kapısını çaldı
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan Google'ın algoritma değişikliğine dair açıklama
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
ABD'de yumurta krizi: Türkiye'den yardım istediler
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
73 yıllık dava sonuçlandı: 5129 hak sahibi tapularını alacak
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
FETÖ'nün İzmir eylemleri davasında Yargıtay'dan onama
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Meteoroloji uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle vefat etti. AKM'de düzenlenen törenle anıldı, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mart 2025 16:37, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 16:45
Yazdır
Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mide kanseri nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, AKM'de düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yurtsever, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk Sinema ve Televizyon Dünyası Yasta

Üçlü Pürüz, İyi Bir Aile Değiliz, İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, hayat verdiği tiplemeler ile milyonların gönlüne taht kurmuştu.51 yaşındaki ünlü oyuncu, uzun süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düştü...

Anma Töreni Düzenlendi

13 Mart tarihinde hayatını kaybeden Yurtsever, tüm hayranlarını ve yakınlarını hüzne boğdu.Ünlü oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi.

  • Törene Birol Güven, Zafer Algöz, Erkan Cani, Kerem Kupacı, Ahmet Kural, Ferit Aktuğ, Bahar Şahin, Onur Buldu, Engin Günaydın, İbrahim Büyükak, Sadi Celil Cengiz, Selçuk Aydemir, Nilperi Şahinkaya, Sarp Apak, Ruhi Sarı, Cem Gelinoğlu, Metin Keçeci, Bora Akkaş gibi ünlü isimler katıldı.

Annesi Ayakta Durmakta Zorlandı

Tören sırasında yürekleri parçalayan anlar yaşandı.Anne Güler Yurtsever ise oğlunun tabutunun başında ağladı. Ayakta durmakta zorlanan Güler Yurtsever, Onur Buldu'ya sarıldı. Gözyaşları içerisinde oğlunun fotoğrafını öpen acılı anne, Yurtsever'in tabutuna sarıldı.

Çocuk Adam

Törenin sunuculuğunu üstlenen Onur Buldu, yakın dostuna duygu dolu sözlerle veda etti.Buldu, konuşmasında, Çocuk adam derdim ona, bence onu en iyi anlatan cümle budur. Onu anlatacak çok kelime, çok cümle var ama dilimin ve yüreğimin yetişebileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi kiminle uğraşacağız abi? O kocaman boşluğu nasıl doldurabileceğiz? Güle güle Şinasi ağabey, güle güle çocuk adam. Güle güle en büyük Beşiktaşlı Şinasi Yurtsever. Hayatımızdaki varlığın için sana teşekkür ederiz. Bir gün tekrar buluşacağımıza eminim. dedi.

Ahmet Kural Konuşmakta Zorlandı

Şinasi Yurtsever ile birçok projede birlikte rol alan Ahmet Kural ise konuşmakta zorlandı.Gözyaşlarını tutamayan ünlü isim, Oyunculuk mesleği yapmadan önce 2006 yılında buralarda bir mekanda karşılaşmıştım kendisiyle. Çok büyük hayranı olduğumu söylemiştim. Daha sonra 2009 yılında Mardin'e dizi çekmeye gittik. Orada her hafta onu bekliyordum, gelsin diye. Hepimizin başı sağ olsun dedi ve arkadaşının tabutunu öptü.

Gözyaşları İçinde Veda Ettiler

Törende, oyuncu Ayhan Taş, Sarp Apak ve Sadi Celil Cengiz de yaptıkları konuşmalar ile rol arkadaşları Yurtsever'e veda etti.Sevilen oyuncunun anılarının anlatılmasıyla salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yurtsever'in naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Çok Sevdiğim Bir Ağabeyimdi

Üzgün olduğunu belirten oyuncu Ahmet Kural, Çok sevdiğim bir ağabeyim, bir arkadaşımdı, 16-17 sene. Ani bir ölüm oldu. Mekanı cennet olsun, diyecek bir şey yok ifadelerini kullandı.

Durumunun İyiye Gittiğini Düşünüyordum

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Benim için ani oldu, ben durumun iyiye gittiğini düşünüyordum. Bu yaz karşılaşırız, görüşürüz, bu yaz birlikte vakit geçiririz diye düşünüyordum ama maalesef böyle bir anda bu haberi aldık.Başımız sağ olsun hepimizin, söylenecek çok fazla şey olmuyor bu durumlarda, hayatın bir gerçeği bu, bunu hatırlıyoruz hepimiz. Bir şekilde de maalesef hayat devam ediyor. Hepimize Allah sabır versin şeklinde konuştu.

Erken Ölüm Ama Her Ölüm Erken

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise gerçekten çok üzgün olduklarını belirterek, Şinasi gerçekten çok iyi bir insandı. Çok iyi bir oyuncuydu, sanatçıydı ama sıralama yapsak bir numaraya onu koyarız. Çok iyi bir insandı, herkesin sevdiği bir insandı. Ayrılsak da Beraberiz'de yolumuz kesişti, yeni mezundu. Öyle adım attım sonra yollarımız ayrıldı ama zaman içinde hep görüştük. Onun neredeyse kimliği haline gelen bir gülümsemesi vardır, ilk gün de öyle gülümsüyordu ve herhalde son nefesine kadar da öyle gülümsedi. Erken ölüm ama her ölüm erken. Ne diyelim mekanı cennet olsun, varsa hakkımız helal olsun. dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber