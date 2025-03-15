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Otomotiv İhracatı İlk İki Ayda 5,9 Milyar Doları Buldu

Türkiye'nin otomotiv ihracatı yılın ilk iki ayında 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Üretim ise yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adede geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 17:06, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 17:06
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Otomotiv İhracatı İlk İki Ayda 5,9 Milyar Doları Buldu

Otomotiv Sanayii Derneği, şubat ayı verilerini açıkladı. Toplam üretim yüzde 9 düşerken, otomobil üretimi yüzde 6 azaldı.

Otomotiv İhracatı Yılın İlk 2 Ayında 5,9 Milyar Dolar Oldu

Türkiye'nin Otomotiv Üretimi Şubat Ayında Düştü

Türkiye'nin otomotiv üretimi şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adede geriledi.Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), şubat ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Üretim Verileri

Geçen ay toplam otomotiv üretimi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 6 azalarak 141 bin 486 olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle toplam üretim 224 bin 348 adedi buldu.

Ticari Araç Üretimi

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 13 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düştü. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 62 oldu.

Kapasite Kullanım Oranları


  • Hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 64
  • Kamyon grubunda yüzde 26
  • Otobüs-midibüs grubunda yüzde 56
  • Traktörde ise yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

İhracat Verileri

Ocak-şubat döneminde otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 158 bin 168 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 gerilerken, ticari araç ihracatı yüzde 1 arttı. Traktör ihracatı ise yüzde 48 azalışla bin 652 adet olarak gerçekleşti.Otomotiv sanayisinin ihracatı şubatta yüzde 16 payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

İhracatın Finansal Değeri

Yılın ilk 2 ayında toplam otomotiv ihracatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 5,9 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 gerilemeyle 5,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3 azalırken, tedarik sanayi ihracatı yüzde 2 arttı.

Pazar Durumu

Otomobil ve Ticari Araç Satışları GerilediYılın ilk 2 ayında toplam pazar, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 daralarak 164 bin 324 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 10 daralarak 131 bin 965 adet oldu.

Ticari Araç Pazarı


  • Ticari araçların toplamında yüzde 31 daraldı.
  • Ağır ticaride yüzde 35 daraldı.
  • Hafif ticaride yüzde 30 daraldı.

Geçen ay otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

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