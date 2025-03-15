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Cevdet Yılmaz: İslam Düşmanlığını Kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslamofobiyle Mücadele Günü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mart 2025 17:13, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 17:14
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Cevdet Yılmaz: İslam Düşmanlığını Kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü vesilesiye, insanlığı tehdit eden bir kültürel ırkçılık olan İslam düşmanlığını lanetliyoruz. Geleneksel ve sosyal medyanın yanı sıra siyasetten akademiye geniş bir yelpazede üretilen ve zihinleri zehirleyen İslamofobik söylemler sadece Müslümanların değil tüm insanlığın huzuruna kastetmektedir. Kutsal kitabımız ve Peygamber Efendimiz başta olmak üzere, kutsallarımıza yapılan saldırılar ifade hürriyeti değil, ırkçı söylemlerin dışa vurumu ve nefret suçudur. Hukuki mücadelenin yanında Müslümanlara düşen en önemli sorumluluk ise bütün güzellikleri ve zenginlikleri ile dinimizi bilmeyenlere tanıtmaktır. Ramazan ayı ise bunun için eşsiz bir vesiledir" dedi.

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