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Yıldız Tilbe'den Gazze'de 4 bin kişilik iftar

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ramazan ayı nedeniyle Gazze'de iftar yemeği verdi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Mart 2025 18:00, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 18:01
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Yıldız Tilbe'den Gazze'de 4 bin kişilik iftar

Gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe, bu kez ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı.

58 yaşındaki Tilbe, Gazze'de 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek oruç tutan Gazzelilere destek oldu.

Yemeğin dağıtım anlarına ait fotoğraflar ve videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan Yıldız Tilbe, daha önce de sosyal medya paylaşımlarında Filistin halkına destek verdiğini sık sık dile getirmişti.

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