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Bakan Tunç: İslamofobi İnsanlık Suçu ve Hastalıktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İslamofobi'nin insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 19:23, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 19:26
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Bakan Tunç: İslamofobi İnsanlık Suçu ve Hastalıktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İslamofobi'nin bir insanlık suçu ve hastalık olduğunu ifade eden Tunç, insan hakları ihlali olan İslamofobi'ye sessiz kalmanın, haksızlığın yanında yer almak olduğunu belirtti.

Irkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme, insan haklarına aykırıdır

Kimliği, inancı, kültürü ne olursa olsun her insanın eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Tunç, "Irkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme, insan haklarına aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde İslamofobi'nin Müslümanları hedef alması

Günümüzde birçok ülkede İslamofobi'nin Müslümanları hedef aldığını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Maalesef günümüzde tüm eşitliklerin bir kenara bırakılarak birçok ülkede İslamofobi, Müslümanları hedef almakta, toplumsal huzuru ve birliği tehdit etmektedir. İslamofobi ile mücadele etmek, sadece Müslümanları savunmak değil aynı zamanda insanlık onurunu, barışı ve toplumsal eşitliği savunmaktır. İnsanların inançlarına, kökenlerine, kimliklerine saygı duyulduğu daha adil bir dünya elbet mümkündür. Nerede olursa olsun haksızlığın karşısında hiçbir zaman susmayan Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörizm, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdurlar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı .

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