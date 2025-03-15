Yaren Leylek 14. Yılında da Geri Döndü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu sıra dışı dostlukla tanınan Yaren leylek, 14. kez göçten dönerek geleneksel buluşmayı gerçekleştirdi.

Yaren Leylek 14. Yılda da Göçüp Geldi Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Yaren leylek, 14. yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren leyleğin gelenekselleşmiş fotoğrafları, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

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2011 yılında Uluabat Gölü'nde kayığıyla balık tutarken kendisine tuttuğu balıkları ikram eden balıkçı Adem Yılmaz ile bağ kuran Yaren Leylek geleneği bozmadı...Balıkçı ile kurdukları sıra dışı dostlukla milyonların gönlünde yer edinen Yaren Leylek, 14'üncü kez göçten döndü.

Balıkçı Dostuyla Buluştu

Uzun yolculuğunun ardından yine Uluabat Gölü kıyısına gelen Yaren, Adem Yılmaz'ın kayığına konarak geleneksel buluşmayı gerçekleştirdi.İlk kez 2010 yılında Adem Yılmaz'ın kayığında görüntülenen ve o günden bu yana her yıl göçten dönerek aynı yere gelen Yaren'in bu sadakati, doğa ve insan arasındaki en özel bağlardan biri olarak görülüyor.

Yaren Leylek ve Balıkçının Dostluğu

Bursa'da haberin habercisi olarak görülen Yaren leylek ve balıkçı Yılmaz'ın dostluğu, 2011 yılında başladı.Adem Yılmaz, Uluabat Gölü'nde kayığıyla balık tutarken bir leylek teknesine kondu. Adem Amca, bu leyleğin aç olduğunu düşünerek ona tuttuğu balıklardan verdi.

"Yaren" Adını Verdi

Leylek, balıkları yedikten sonra uçup gitti. Ancak ertesi gün aynı leylek yine Adem'in kayığına geldi. Bu ziyaretler günler, aylar boyunca devam etti ve Adem Amca, bu sadık misafire "Yaren" adını verdi.

Her Göç Mevsiminde Balıkçının Kayığına Konuyor

O dönemde Adem Yılmaz, bunun sıradan bir olay olduğunu düşünüyordu; ta ki Yaren'in her yıl aynı dönemde geri dönmesiyle bu bağın özel bir dostluğa dönüştüğünü fark edene kadar.Yaren, her bahar göç mevsiminde, Mart ayının başında Eskikaraağaç köyüne geri dönüyor ve doğrudan Adem Amca'nın kayığına konuyordu.

Gagasındaki Lekeden Tanıyor

Adem, Yaren'i gagasındaki lekeden ve kendine has hareketlerinden tanıyordu. Yaren de Adem'i unutmuyor, kayığın yerini ve sahibini her zaman buluyordu. Bu rutin, yıllar içinde bir geleneğe dönüştü.

Bir Fotoğraf ile Tüm Türkiye Duydu

Bu dikkat çekici sessiz dostluk, bir yaban fotoğrafçısının çektiği kare ile tüm ülkeye yayıldı. Sosyal medyada paylaşılan balıkçı ve leyleğin buluşma karesi, kısa sürede büyük ilgi gördü. Bir leyleğin bir insanla bu kadar yakın bir ilişki kurması, hem Türkiye'de hem de dünyada yankı uyandırdı.Yaren ve Adem'in hikayesi, köy halkı tarafından da sevgiyle karşılandı ve zamanla Eskikaraağaç, "Leylek Köyü" olarak anılmaya başladı.