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TFF, Yabancı Hakem Konusunda Kararını Açıkladı

TFF, Süper Lig derbileri için yabancı hakem kararı aldı. Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2025 20:02, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 20:09
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TFF, Yabancı Hakem Konusunda Kararını Açıkladı

TFF Kararını Verdi: Beşiktaş Galatasaray Derbisini Yabancı Hakem Yönetecek TFF, Süper Lig'de sezonun geri kalanında oynanacak derbi maçları için yabancı hakem kararı aldığı ifade edildi.

Süper Lig'de Derbi Heyecanı

Liglere verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Süper Lig'in 29. haftası derbiye sahne olacak.

  • 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray derbide kozlarını paylaşacak.
  • Ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti.

TFF Hakem Kararını Verdi

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbide de yabancı hakem görev yapacak.Haberde Süper Lig'in kalan haftalarında oynanacak olan derbi maçlarının da TFF Yönetim Kurulu ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aldığı kararla yabancı hakem tarafından yönetileceği belirtildi.

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