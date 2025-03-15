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Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi

İstanbul'da bir kişi otomobilini muayene istasyonuna götürdü. Aracı muayeneden geçemeyen adam sinirlenerek otomobilini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2025 20:23, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 20:27
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Muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kişi, muayeneden geçemeyen otomobilini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna giden Yavuz K. (52), aracı muayeneden geçemeyince sinirlenerek otomobilini yaktı.

Otomobilin alev aldığını gören çevredekiler yangına müdahale ederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

O anlar kameralara yansıdı

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