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2030 Yılında İki Kez Ramazan Yaşanacak

2030 yılında hicri takvim farkı nedeniyle iki kez ramazan ayı yaşanacak. İlk ramazan 5 Ocak'ta, ikincisi ise 26 Aralık'ta başlayacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Mart 2025 20:56, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 20:58
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2030 Yılında İki Kez Ramazan Yaşanacak

Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki fark nedeniyle 2030 yılında 5 Ocak'ta ramazan başlayacak.

Aynı yıl sonunda 5 gün daha oruç tutulacak.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kameri ay hesaplamalarına göre, ramazan ayı 2030 yılında iki defa başlayacak.

2030 Yılında İki Ramazan

İlk ramazan 5 Ocak 2030'da başlayıp aynı yıl içinde sona ererken ikincisi 26 Aralık 2030'da başlayıp 2031'de tamamlanacak.

Hicri ve Miladi Takvim Farkı

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, miladi takvimin güneşin, hicri takvimin ise ayın hareketlerine göre hesaplandığını, iki takvim arasında 10-11 günlük bir farkın olduğunu hatırlattı.Daha kısa olan hicri yılın miladi yıl içinde hareket ettiğini anlatan İşlek,

Bunu, yaşayarak görüyoruz. Ramazan ayı yaza da kışa da denk gelebiliyor. Hicri takvim tüm mevsimleri dönüyor.

dedi.

Dini Gün ve Gecelerin Hesaplanması

İşlek, kameri ay başlarını ayın hareketlerine göre hesapladıklarını belirterek dini gün ve geceler ile bayramların bu hesaba göre belirlendiğini söyledi.

2030'DA 35 GÜN ORUÇ TUTULACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sayfasında 2035'e kadar olan dini günler listesi ve hilal görünebilirlik haritalarının yayımlandığını ifade eden İşlek,

Miladi takvim ile hicri takvim arasındaki 10-11 günlük fark nedeniyle 2030 yılında 5 Ocak'ta ramazan başlayacak ve 30 gün oruç tutulacak. Aynı yıl 26 Aralık'ta tekrar ramazan başlayacak ve yıl sonunda 5 gün daha oruç tutulacak. Böylece 2030 yılında toplam 35 gün oruç tutulmuş olacak.

diye konuştu.

Tarihte Benzer Durumlar

İşlek, eski zamanlarda da aynı yılda iki ramazanın yaşandığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

1900, 1932, 1964 ve 1997'de de iki ramazan başlangıcı oldu. Bunlar, ocak ve aralık aylarında gerçekleşti. Önümüzdeki yıllarda benzer durumlar olacak. 2035 sonunu hesaplamadık henüz ama takribi olarak 2062-2063 yılında aynı durum olacaktır. Bu, aşağı yukarı 32-33 yılda bir tekrarlanan bir olaydır.


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