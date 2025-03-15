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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin çocukları güçlü bir şekilde hayata hazırlayacağını belirtti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Mart 2025 21:27, Son Güncelleme : 15 Mart 2025 21:29
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Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Çocukların Yüzyılı Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklara seslenerek, "İstikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz" dedi.

Çocuklara Sevgi Dolu Mesajlar

Çocuklara sevgi dolu sözlerle hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır."

ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Geleceği ve Çocuklarımız

Türkiye'nin her alanda iyi seviyelere geleceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak."

dedi.

Erdoğan'dan Kardeş Coğrafyalara Muhabbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Gazze ve Suriye olmak üzere gönül coğrafyamızın üzerindeki kardeşlerimize muhabbetlerimizi gönderiyorum. Neşenizin, heyecanınızın hiç azalmamasını, yüzlerinizdeki gülümsemenin hayatınız boyunca hiç yüzünüzden eksik olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Sizler bizim evlatlarımız, göz bebeğimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Sizlere şefkatle sahip çıkacak, hayatın karşısında hiçbirinizi yalnız bırakmayacağız.

Gelecekteki Rol Modellerimiz

İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, doktor, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz.

Hayatın Yolculuğu ve İnanç

Sevgili yavrularım, hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar olabilir. Bunlar gayet doğaldır ancak insanın en büyük gücü inancı ve kararlılığıdır. Hiçbir olumsuzluğun hayallerinizle arasına girmesine izin vermemenizi sizlerden istirham ediyorum. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz.Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz.

Gelecek İçin Umut Dolu Mesajlar

Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye Yüzyılı siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı olan ben size inanıyorum. Sizin yaşama sevincinize sonuna kadar güveniyorum.

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