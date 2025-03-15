Bakan Bayraktar: TTK'ya Yeni İşçi Alımı Yapılacak

Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar programında enerji çalışanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, Zonguldak'ın 150 yıldır taş kömürüyle enerjinin başkenti olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar: TTK'ya İşçi Alımı Yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na işçi alımına ilişkin, Yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Zonguldak Polisevi'nde düzenlenen iftar programında enerji çalışanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, Zonguldak'ın 150 yıldır taş kömürüyle enerjinin başkenti olduğunu söyledi.

Filyos ve Karadeniz Gazının Önemi

Bayraktar, şimdi Filyos'un, Karadeniz gazıyla, doğal gazla kendileri için en önemli yer olduğunu belirterek,

Bugün Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının önemli kısmı artık kendi gazımızdan karşılıyor ve Filyos'a götürüyoruz. Dolayısıyla Zonguldak bizim için çok daha ayrı, çok daha başka. Onun için buraya gelmek bizim için bir görev, bizim için büyük mutluluk.

diye konuştu.

Enerji Çalışanlarının Önemi

Bakan Bayraktar, 85 milyon insana, Türk milletine hizmet etmek için 7/24 çalışan ekip olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

Bugün madeninden elektriğe, üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına, doğal gazın iletiminden dağıtımına kadar bütün alanlarda bizler varız. Petrol üretiminde, akaryakıt dağıtımında dolayısıyla büyük hizmet camiasıyız. Biz bunu yaparken elbette zaman zaman insanlar bunu anlamıyorlar, görmüyorlar. Maalesef enerjinin böyle nankör tarafı var. Enerji ne zaman yok? Herkes o zaman farkına varıyor.

Millete hizmet siyaseti yaptıklarını anlatan Bayraktar,

Zaman zaman eleştiriler olacaktır ama özellikle sizlerin hakkını korumaya özel olarak dikkat, imtina ediyorum. Sizlerin hakkına herhangi bir kişinin halel getirmemesini istiyorum. Bizler bu kadar emek verirken bunların görülmemesi, bunların adeta ters tarafa bakılmasını kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum. Biz inşallah bu hizmet yolculuğunda, sizlerle, sizlerin emekleriyle, gayretleriyle milletimize 7/24 kesintisiz, kaliteli şekilde enerjiyi götürmeye gayret edeceğiz.

ifadelerini kullandı.

Enerjide Bağımsızlık ve Yerli Kömürün Önemi

Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nda enerjide bağımsız olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Bunun en önemli adımlarını Zonguldak'ta atıyoruz. Türkiye yerli kömürünü, kendi kömürünü ne kadar üretirse ne kadar kullanırsa o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak. TTK bizim her zaman göz bebeği kurumumuz. 2023 yılında 2 bin personel alımı yapmıştık. Yeni bir istihdam programı üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Zonguldak'ımıza, TTK'ye yeni bir istihdam programını Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklayacaktır. Şimdiden buradan hayırlı olmasını diliyorum.

Türk Petrol ve Doğal Gaz Aramacılığında Yeni Sayfa

Türkiye'nin yerli kömürünün mutlaka kullanması gerektiğinin altını çizen Bayraktar,

Çok yakın zamanda Meclisimizden yetkiyi aldık. Yerli kömürümüze elektrik üretimiyle alakalı destek konusunda da çalışmalarımız sona gelmiş durumda. Onu da en kısa sürede açıklayacak, bu sayede kömür üretimini biraz daha teşvik etmiş olacağız. diye konuştu.

Bayraktar, enerjide bağımsızlığın yolunun kömürün yanında kendi doğal gazımızı, petrolümüzü üretmekten geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yenilenebilir kaynaklarımızı en güçlü şekilde ekonomimize kazandırmaktan geçiyoruz. Biz bütün bunları yaparken 150 bin kişilik madencilerimizle, çalışanlarımızla diğer bütün sektörlerdeki on binlerce çalışanımızla bu gayretin içerisindeyiz. İnanıyoruz ki Türkiye bağımsız olursa çok daha büyük, çok daha güçlü bir ülke olacak, ekonomimiz çok daha ileri seviyede olacak. Vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe çok daha ümitvar bakacaklar.

Enerji Sektöründe Gelecek Hedefleri

İşlerinin gayret etmek olduğunu aktaran Bayraktar,

Gece gündüz, 7/24 büyük özveri içerisinde yerin metrelerce altında çalışıyorsunuz. Karadeniz'in derinliklerinden 2 bin 100 metre deniz derinliğinden buraya Filyos'a 170 kilometre mesafeden kendi gazımızı getiriyoruz ve 3 milyon hanede bu gazı kullanılabilir hale geldi. Gabar'da 78 bin varil petrol üretiyoruz. Bu hafta Amerika'da çok önemli bir anlaşma imzaladık. Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni sayfayı açıyoruz. İnşallah bu çalışmayla beraber Türkiye'de petrol ve doğal gaz üretiminde çok daha üst seviyelere ülkemizi getireceğiz.

ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın Enerji Sektöründeki Rolü

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da Bakan Bayraktar'ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek,

Zonguldak, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında madeniyle, enerjisiyle çok büyük katkılar sunmuştur. Bugün de yine maden, enerji, demir çelik sektöründe, şimdi de doğal gaz üretiminde yine Türkiye'ye çok önemli katkılar sunmakta. Türkiye Yüzyılı'nda inşallah bugüne kadar olduğu gibi ülkenin lokomotifi olma yolunda ilerlemektedir.

diye konuştu.

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